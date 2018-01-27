Final de semana começa com possibilidade de chuva em Aquidauana

O sábado (27) deverá ser marcado por pancadas de chuva isoladas no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que a chuva atinja a cidade durante todo o dia, principalmente durante a tarde, quando há, também, a probabilidade de trovoadas.

A temperatura mínima prevista é de 24ºC e, a máxima, de 33ºC.