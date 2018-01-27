Homem é detido por pilotar moto embriagado no Guanandy

Um homem de 38 anos foi detido na madrugada deste sábado (27), na Leônidas de Matos, no bairro Guanandy, por pilotar uma moto Honda XLR embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrência, na ocasião, a Guarnição de Trânsito foi acionada para atender a um acidente de trânsito de queda no endereço mencionado. Chegando lá, encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros, já realizando os primeiros socorros. No local, foi verificado que o homem conduzia o veículo em sentido-norte sul no momento em que caiu da motocicleta.

Os oficiais notaram que o autor apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico, olhos avermelhados e fala alterada. Ele foi convidado a realizar voluntariamente o teste do bafômetro, mas se recusou.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana com algumas lesões no rosto causadas pela queda. A moto foi encaminhada ao pátio do Detran, pois estava com situação administrativa irregular.

Até o fechamento desta reportagem, o homem não sabia responder nada sobre os fatos. A Polícia Civil segue com as investigações.