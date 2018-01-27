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Trânsito

Homem é detido por pilotar moto embriagado no Guanandy

Crime ocorreu durante a madrugada deste sábado (27)

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/01/2018 às 08:40

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Um homem de 38 anos foi detido na madrugada deste sábado (27), na Leônidas de Matos, no bairro Guanandy, por pilotar uma moto Honda XLR embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrência, na ocasião, a Guarnição de Trânsito foi acionada para atender a um acidente de trânsito de queda no endereço mencionado. Chegando lá, encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros, já realizando os primeiros socorros. No local, foi verificado que o homem conduzia o veículo em sentido-norte sul no momento em que caiu da motocicleta.

Os oficiais notaram que o autor apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico, olhos avermelhados e fala alterada. Ele foi convidado a realizar voluntariamente o teste do bafômetro, mas se recusou.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana com algumas lesões no rosto causadas pela queda. A moto foi encaminhada ao pátio do Detran, pois estava com situação administrativa irregular.

Até o fechamento desta reportagem, o homem não sabia responder nada sobre os fatos. A Polícia Civil segue com as investigações.

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