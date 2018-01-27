Mulher com depressão desaparece no Bairro Alto

Policial
Caso aconteceu ontem (26), por volta de 13h
Um homem de 41 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite de ontem (26) para comunicar o desaparecimento de sua esposa, de 49 anos, eu desapareceu por volta de 13h, após sair de casa com seu carro, no Bairro Alto.
De acordo com o boletim de ocorrência, há aproximadamente um ano ela sofre de depressão e já tentou se matar três ou quatro vezes. Na ocasião, ela teria saído com seu veículo Fiat Grand Siena, cor vermelha, sem dizer nada pra ninguém. Ela usava um vestido colorido e uma sandália.
Ainda conforme as informações cedidas pelo marido, ela não levou o seu aparelho celular, somente a bolsa, contendo documentos e cartões.
A Polícia Civil do município investiga o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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