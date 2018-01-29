Confira a previsão do tempo para essa semana em todo o Estado

A previsão do tempo para esta segunda-feira (29) é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde.

As chuvas mais intensas devem ocorrer no nordeste e norte de Mato Grosso do Sul, com a umidade relativo ar variandoentre 50% e 95%, segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia)

Ainda de acordo com o INMET, em Aquidauana e região, a temperatura mínima deverá ser de 25ºC e a máxima pode chegar aos 31ºC, com o tempo parcialmente nublado e umidade do ar entre 80% e 95%, índice acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%.