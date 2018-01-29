Confira a previsão do tempo para essa semana em todo o Estado

Previsão do Tempo
Temperatura pode chegar aos 31ºC em Aquidauana
A previsão do tempo para esta segunda-feira (29) é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde.
As chuvas mais intensas devem ocorrer no nordeste e norte de Mato Grosso do Sul, com a umidade relativo ar variandoentre 50% e 95%, segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia)
Ainda de acordo com o INMET, em Aquidauana e região, a temperatura mínima deverá ser de 25ºC e a máxima pode chegar aos 31ºC, com o tempo parcialmente nublado e umidade do ar entre 80% e 95%, índice acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS