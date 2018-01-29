UEMS divulga notas de corte do 3º dia do Sisu 2018

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulga as notas de corte do terceiro dia de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018, publicadas na sexta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições no Sisu vão até as 23h59 de hoje (Horário de Brasília) e devem ser feitas pelo site http://sisu.mec.gov.br.

Com 798,48 pontos, o curso de Medicina, oferecido pela Unidade de Campo Grande, permanece com a maior nota de corte (ampla concorrência) entre as Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul e com a segunda maior nota de corte (ampla concorrência) entre as Universidades do Centro-Oeste.

De acordo com as notas publicadas pelo MEC, o curso de Direito da UEMS, da Unidade de Dourados, é o segundo da Instituição com maior nota de corte (724,02 pontos) e, na sequência, o curso de Direito da Unidade Paranaíba (710,97 pontos).

O resultado da primeira chamado do Sisu será publicado hoje, 29 de janeiro. Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula na UEMS nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro.

A UEMS oferta 2.338 vagas em 57 cursos de graduação pelo Sisu 2018. As vagas são para 27 licenciaturas, 28 bacharelados e dois cursos tecnológicos, ofertados nas Unidades Universitárias de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

Das vagas, 704 são destinadas a ações afirmativas - cotas para acadêmicos negros (20%) e indígenas (10%), sendo a única universidade brasileira a reservar este quantitativo em todos os cursos de graduação para indígenas.

O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem se inscrever no Sisu os candidatos que fizeram o Enem de 2017, tenham obtido na redação nota que não seja zero.

Para se inscrever é preciso acessar o portal http://sisu.mec.gov.br, fazer a sua opção pelo curso utilizando o número de inscrição e a senha do Enem 2017. Quem não tiver a senha de acesso, poderá solicitá-la por meio do link “orientações para recuperação de senha”, disponível na página do Enem.

Os que não forem selecionados para a sua primeira opção de curso poderão participar da lista de espera, entre 29 de janeiro e 7 de fevereiro. Para isso, deverão acessar o seu boletim, na página do Sisu, e manifestar o interesse. A partir de 9 de fevereiro será feita a convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições.

Mais informações: http://www.uems.br/perguntas_frequentes