Mulher cai no golpe do carro quebrado e perde R$ 400 para estelionatários

Aquidauana
Ao desconfiar de golpe, vítima acionou a Polícia Civil
Mulher de 46 anos moradora em Aquidauana procurou a Polícia Civil nesta terça-feira, para denunciar caso de estelionato. Ela caiu no golpe do carro quebrado e depositou R$ 400 para o estelionatário que se passava por um sobrinho.
Conforme relatado, ela recebeu ligação de uma pessoa dizendo que o sobrinho estava com carro quebrado na estrada e precisava custear os reparos. Ela fez o depósito em uma conta da cidade, mas só depois desconfiou do golpe. O número dos estelionatários foi repassado à polícia.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS