Mulher cai no golpe do carro quebrado e perde R$ 400 para estelionatários

Mulher de 46 anos moradora em Aquidauana procurou a Polícia Civil nesta terça-feira, para denunciar caso de estelionato. Ela caiu no golpe do carro quebrado e depositou R$ 400 para o estelionatário que se passava por um sobrinho.

Conforme relatado, ela recebeu ligação de uma pessoa dizendo que o sobrinho estava com carro quebrado na estrada e precisava custear os reparos. Ela fez o depósito em uma conta da cidade, mas só depois desconfiou do golpe. O número dos estelionatários foi repassado à polícia.