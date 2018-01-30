Mulher sai para trabalhar e tem casa invadida, em Aquidauana

Policial
Crime aconteceu durante a madrugada. Criminoso levou três panelas e uma forma
Na madrugada de terça-feira (29), uma mulher de 34 anos, teve a casa invadida pouco tempo depois de sair para trabalhar. O crime aconteceu na Vila Pinheiro, em Aquidauana.
A vítima que trabalha em um frigorífico, conta que saiu de casa às 2h da manhã, como faz todos os dias, quando às 4h40, seu pai a informou que entraram em sua casa e furtaram uma panela de pressão, duas panelas de alumínio e uma forma de alumínio grande.
Ainda de acordo com a vítima, não houve arrombamento, porque a casa é cercada por arame farpado. Ainda não se sabe quem possa ter cometido o crime.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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