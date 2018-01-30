Mulher sai para trabalhar e tem casa invadida, em Aquidauana

Na madrugada de terça-feira (29), uma mulher de 34 anos, teve a casa invadida pouco tempo depois de sair para trabalhar. O crime aconteceu na Vila Pinheiro, em Aquidauana.

A vítima que trabalha em um frigorífico, conta que saiu de casa às 2h da manhã, como faz todos os dias, quando às 4h40, seu pai a informou que entraram em sua casa e furtaram uma panela de pressão, duas panelas de alumínio e uma forma de alumínio grande.

Ainda de acordo com a vítima, não houve arrombamento, porque a casa é cercada por arame farpado. Ainda não se sabe quem possa ter cometido o crime.