Prefeitura de Aquidauana realiza reparos na ponte Roldão de Oliveira



A Prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã desta terça-feira (30), reparos na ponte Roldão de Oliveira, mais conhecida como “Ponte Velha”.

A ponte que liga os municípios de Aquidauana e Anastácio, teve os parafusos das tábuas reapertados, porque, estava com as tábuas praticamente todas soltas, oferecendo risco aos condutores.

“Estou aqui na Ponte Velha, atendendo às dezenas de solicitações dos usuários sobre o estado de conservação das tábuas dos guias de roda. Essas madeiras oferecem risco, com o trânsito intenso, saem do lugar gerando vários acidentes. Vou solicitar agora tanto para prefeitura de Anastácio, quanto para Aquidauana a execução deste serviço.” Afirmou o vereador de Anastácio, Dinho Vital (DEM).

A ponte ficou interditada por 40 minutos, mas já está liberada.

