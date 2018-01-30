Terça-feira será de tempo nublado, com possibilidade de chuva, em Aquidauana

A previsão do tempo para esta terça-feira (30), é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde.

De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), em Aquidauana e região, a temperatura mínima deverá ser de 23ºC e a máxima pode chegar aos 32ºC. A umidade relativa do ar, deverá ficar entre 60% e 95%, índice acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%.