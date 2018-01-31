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Solidariedade

Aquidauana se mobiliza para ajuda humanitária

Alessandro Moreira dos Reis vive drama por ser portador de quatro patologias auto-imunes

Renan Nucci

Publicado em 31/01/2018 às 15:47

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Alessandro Moreira dos Reis, de 40 anos, aquidauanense, conhecido por seu trabalho em campanhas políticas vitoriosas na região e emissoras de Rádio como a FM América, Pan, Difusora e Quero-Quero (Comunitária), recebe demonstração de solidariedade de seus conterrâneos. 

Vivendo um drama por ser portador de quatro patologias auto-imunes – Síndrome de Jogren, Chung Strauss, Vasculite Granulomatose e Artrite Reumatoide – que impõe no seu dia a dia limites extremos e dores, luta também com os custos de um tratamento que consome em torno de R$ 5,5 mil mensais. Daí estar em curso, no momento, as vendas de convites e arrecadação de ingredientes para um Festival de Pizzas, que acontecerá no dia 04 de março na Loja Maçônica Conquista e Integração.

O dinâmico comunicador precisa de cuidados permanentes da família, especialmente da esposa Margiane Reis. “Cada dia é uma luta para sobreviver”, lembrou recentemente ao O Pantaneiro.  “Qualquer ajuda soma positivamente diante dos desafios permanentes que temos”, diz. A rotina de Alessandro envolve banhos, necessidades fisiológicas, aspiração do pulmão pelo menos 20 vezes ao dia, inalação, fisioterapia, trabalho com fonoaudióloga e traqueostomia. 

Apesar do desconforto de ter uma sonda fixa no estômago, para ser alimentado, e uma bomba de morfina, não poucas vezes Alessandro é flagrado com um sorriso nos lábios. Acena com carinho para os que o visitam e certamente mantém no coração a esperança de dias melhores. Se a determinação em enfrentar a desnutrição aguda, constipação, convulsões, inflamação em todas as articulações e aplicações com Humina, Morfina, Metadona e Lírica, não tem explicação racional, talvez sua fé justifique. Cristão convicto, se constitui num exemplo para os que enfrentam limites similares ou outros. 

As referências para ajuda na confecção das pizzas e compra de convites, além de outras iniciativas, são Rua Kame Takayassu, 927, Campo Grande; o telefone de contato é 99294-6915 e a Conta Bancária do Banco do Brasil é da Agência 2936-x, CC 42864-7.

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