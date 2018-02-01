Confusão na Cidade Nova acaba em delegacia

Na tarde da última quarta-feira (31), um homem de 29 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para registrar um crime de perturbação de tranquilidade cometido por sua ex-sogra, de 46 anos.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em um comércio localizado na Cidade Nova, juntamente com sua atual namorada, quando avistou a autora. Por ter contra si uma medida protetiva, ele teria deixado o local, mas sua namorada atendeu a mulher, que supostamente dizia "ele não pagou a parcela do carro, ele agrediu minha filha e não paga as prestações do carro, ele é uma má pessoa".

Após o atendimento, a autora teria deixado o local.

Ele ainda informou às autoridades que desde que terminou seu relacionamento com a filha da acusada, vem sendo perturbado pela ex-mulher e pela ex-sogra.

Diante dos fatos, pediu providências. A Polícia Civil segue investigando o caso.