Confusão na Cidade Nova acaba em delegacia

Perturbação de Tranquilidade
Caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (31)
Na tarde da última quarta-feira (31), um homem de 29 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para registrar um crime de perturbação de tranquilidade cometido por sua ex-sogra, de 46 anos.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em um comércio localizado na Cidade Nova, juntamente com sua atual namorada, quando avistou a autora. Por ter contra si uma medida protetiva, ele teria deixado o local, mas sua namorada atendeu a mulher, que supostamente dizia "ele não pagou a parcela do carro, ele agrediu minha filha e não paga as prestações do carro, ele é uma má pessoa".
Após o atendimento, a autora teria deixado o local.
Ele ainda informou às autoridades que desde que terminou seu relacionamento com a filha da acusada, vem sendo perturbado pela ex-mulher e pela ex-sogra.
Diante dos fatos, pediu providências. A Polícia Civil segue investigando o caso.
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