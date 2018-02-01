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Máquinas fazem manutenção nas estradas do Distrito de Camisão

Em seguida, equipes vão para a região de Piraputanga

Renan Nucci

Publicado em 01/02/2018 às 15:58

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A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria de Obras está dando manutenção nas vias do distrito de Camisão. O prefeito Odilon Ribeiro esteve por lá na tarde de ontem refazendo o caminho das máquinas, acompanhando o serviço e conversando com moradores.

Segundo o secretário de obras Mac, o trabalho deve durar uma semana e percorrer praticamente todas as vias do distrito.

"Nós intensificamos as ações da administração municipal para melhorar a situação do maquinário do município, felizmente estamos obtendo resultados positivos" afirmou o prefeito.

Segundo ele, ao término do trabalho em Camisão, a equipe seguirá para o distrito de Piraputanga. 

É importante frisar que com o período de chuvas as condições das vias se tornam precárias, aumentando a demanda de trabalho do município. A administração municipal vem trabalhando intensamente na busca de recursos para pavimentação de drenagem além de maquinário para manutenção.

"Nós temos uma cidade carente de asfalto, sistema de drenagem e de saneamento, e nosso compromisso é buscar incansavelmente estas melhorias para a população. Enquanto buscamos esses recursos, trabalhamos para ter condições de manter as vias de nossa cidade" pontua.

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