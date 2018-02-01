Polícia Civil prende idoso acusado de estuprar uma criança

Horror
Caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (31)
A Polícia Civil de Aquidauana prendeu, na tarde da última quarta-feira (31), um idoso de 60 anos, acusado de estuprar uma criança de 10 anos.
De acordo com informações cedidas pela investigação, o Núcleo de Inteligência, Investigação e Capturas (NIIC) da Primeira Delegacia de Polícia do município, os oficiais foram acionados por funcionários de um supermercado, onde, por meio das imagens das câmeras de segurança, o homem foi flagrado "passando a mão" na vítima em duas oportunidades diferentes.
Após a denúncia, os investigadores foram até o local e, em contato com a mãe e a criança, ficou comprovada a ação registrada no comércio.
A vítima e a mãe foram encaminhadas à Delegacia de Atendimento à Mulher, enquanto o autor foi preso em flagrante ao chegar em sua residência.
Luto
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Futuro promissor
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