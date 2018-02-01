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Suspeito de estupro

Polícia quer saber se imagens de segurança são verdadeiras

Investigado por estuprar uma menina, homem disse que estava trabalhando e entregou vídeos como prova

Renan Nucci

Publicado em 01/02/2018 às 17:43

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O delegado Antônio Ribas Júnior vai analisar as imagens de câmeras de segurança que mostram o recepcionista de motel, de 33 anos, trabalhando. Ele foi denunciado por estuprar uma menina de nove anos na semana passada, na Estrada da Campina, em Aquidauana, mas alegou que estava trabalhando na data em que os fatos supostamente teriam ocorrido.

No início da semana, o suspeito compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) para entregar o registro do circuito interno, dizendo que não poderia ter cometido o crime porque, além de não conhecer a vítima, estava trabalhando, conforme as imagens supostamente mostram.

"Vamos esperar laudo pericial para saber se as imagens são verdadeiras e se as datas e horários das gravações batem com o relato. À polícia cabe juntar os fatos e encaminhar o inquérito. Só a justiça pode dizer se ele é ou não culpado", explicou Ribas.

Conforme relatado pela vítima à polícia, a menina colhia bocaiúvas com amigos quando o suspeito se aproximou de moto, pediu informações sobre uma chácara e em seguida a atacou. A menina ficou com marcas no pescoço e braços, mas conseguiu escapar. 

Ela forneceu a característica do suspeito aos familiares e à polícia, que chegaram ao recepcionista. Na ocasião, a vítima chegou a ficar nervosa ao reconhê-lo na delegacia. Entretanto, como não havia indícios suficientes e já havia passado o período de flagrante, o suspeito foi ouvido e liberado. 

 

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