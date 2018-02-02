Abertas as inscrições para concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval

De 10 a 13 de fevereiro, a cidade de Aquidauana vai voltar a sediar a festa mais tradicional da cultura popular, o carnaval de rua. Com o nome de “Pantal Folia”, fazendo alusão ao carnaval e ao Pantanal, e com o slogan “O carnaval de todos”, Aquidauana deve receber milhares de pessoas nos quatro dias de festa na Avenida Pantaneta, com shows ao vivo, matinês e desfiles de escolas de samba.

Para começar as comemorações do Pantal Folia, o Grito de Carnaval será dia 06 de fevereiro, na Feira da Estação Ferroviária, à partir das 18 horas e terá a grande disputa: a eleição da Corte do Momo, com o concurso para escolha do Rei e Rainha do carnaval de Aquidauana.

Os interessados em concorrer ao título de Rei Momo e Rainha do Pantal Folia já podem se inscrever gratuitamente na Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, sito a Rua Bichara Salamene, s/nº, na Estação Ferroviária de Aquidauana, de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h.

O regulamento do concurso está publicado no Diário Oficial do Município, na página 13, na Edição nº 894, de quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2018, disponível em versão impressa na fundação e, ainda, para download no link: http://www.aquidauana.ms.gov.br/DOEM/DOEM_AQUIDAUANA-894-20180131.pdf.

Poderão concorrer ao título de Rei Momo e Rainha do Carnaval, os (as) candidatos (as) que preencherem os seguintes requisitos, conforme listados abaixo: ser brasileiro (a); ser residente e domiciliado nas cidades de Aquidauana/MS ou Anastácio/MS; ter no mínimo 18(dezoito) anos de idade; estar de acordo com a declaração de normas do presente Regulamento, obrigando-se a respeitá-la integralmente, se eleito (a).

A premiação total aos vencedores será em dinheiro, sendo para R$ 300 (trezentos reais) para a Rainha e mais R$ 300 reais para o Rei Momo. Os prêmios serão pagos em parcela única no dia 13 de fevereiro de 2018, durante as comemorações do Pantal Folia 2018.

Para a realização do Pantal Folia, a Prefeitura de Aquidauana conquistou via projeto cultural o apoio e aporte financeiro do Governo do Estado. A Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, com o apoio das demais secretarias municipais, do Corpo de Bombeiros, 7° Batalhão de Polícia Militar e do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, está a frente na coordenação geral do evento.

“Com o apoio e viabilização de recurso financeiro conquistado pelo prefeito Odilon junto ao Governo do Estado, Aquidauana voltará a ter festa de carnaval e com direito a concursos de blocos, de Rei Momo e Rainha e de Escolas de Samba. Agora, nosso convite é para que os apaixonados, os foliões, a comunidade venha se inscreva, concorra e participe dessa grande festa que estamos organizando nesses quatro dias, o Pantal Folia”, destacou Humberto Torres, diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana.