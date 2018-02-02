Colisão entre carro e moto deixa um ferido na Estevão Alves Correa

Aquidauana
Um homem que não teve a identidade revelada ficou ferido após colidir a moto que conduzia em um carro na quinta-feira (1°), no cruzamento das ruas Estevão Alves Correa com rua Giovani Toscano de Brito no bairro Alto.
De acordo com informações colhidas no local, os veículos envolvidos foram uma Honda Titan e um Siena. O motociclista foi encaminhado para o Hospital de Aquidauana com suspeita de fratura no fêmur.
Não há informações sobre o que teria causado a colisão.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS