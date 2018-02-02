Homem xinga ex-esposa e a ameaça de morte no Serraria

Uma mulher de 42 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para registrar uma denúncia contra seu ex-marido, de 40 anos, que a teria xingado e ameaçado de morte na rua Quintino Bocaiuva, no bairro Serraria.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, na noite da última quinta-feira (1º), ela havia saído para jantar e, no momento em que retornou, acompanhada de uma amiga, encontrou o autor bastante agressivo. Ele teria começado a xingá-la de "vagabunda" e "biscate", além de dizer que ela estava "procurando macho na rua" e, em seguida, ameaçá-la de morte. Após as palavras, o homem ainda tentou agredí-la fisicamente, mas não obteve sucesso.

A vítima, então, procurou as autoridades policiais para registrar o crime, uma vez que teme por sua integridade física, ameaçada por um homem com quem conviveu por quase 20 anos, do qual, há uma semana, está separada.

A Polícia Civil do município investiga o caso.