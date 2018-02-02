Idoso é detido por realizar transporte clandestino de passageiros na Rodoviária de Aquidauana

Um idoso de 64 anos foi detido, na manhã da última quinta-feira (1º), por realizar transporte clandestino de passageiros no Terminal Rodoviário de Aquidauana.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local, onde o autor, conduzindo um veículo Fiat Uno, com placas da cidade, estava cometendo o crime de exercício ilegal de profissão ou atividade.

No local, os policiais encontraram um grupo de taxista. Um deles informou que tentou interceptar o autor, no momento em que o mesmo realizava o embarque dos passageiros dentro do terminal. O taxista em questão ainda afirmou que o homem realiza tal atividade diariamente no local, mesmo não sendo autorizado pelo Poder Público.

Um homem ainda foi identificado como passageiro. Aos oficiais, ele informou que é funcionário de uma propriedade rural e que frequentemente faz uso dos serviços ofertados pelo autor pela quantia de R$ 15,00.

Diante dos fatos e sendo localizado, o autor foi cientificado de seus direitos constitucionais e, posteriormente, encaminhado e apresentado juntamente com o veículo em pauta aos investigadores policiais.

A Delegacia de Polícia de Aquidauana segue com as investigações sobre o caso.