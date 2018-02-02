Muro cai sobre pedreiro no bairro Santa Terezinha

Aquidauana
A vítima estava quebrando o banheiro quando estrutura caiu
O pedreiro Dionício Sanches Ricardi, 25 anos, ficou ferido na tarde de quinta-feira (1º) após sofrer acidente de trabalho em uma obra, na rua José Ravaglia, Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.
A vítima estava quebrando o banheiro quando toda a estrutura caiu sobre ele. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ficou cerca de 30 minutos imobilizando o pedreiro.
Sanches foi encaminhado para uma unidade de saúde com lesões no corpo inteiro e fratura exposta no joelho esquerdo.
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