Previsão do tempo volta a apontar chuva para Aquidauana

Dados divulgados nesta madrugada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que, nesta sexta-feira (02), a chuva deverá voltar a atingir Aquidauana.

Há possibilidades de pancadas de chuva durante todo o dia e, durante a tarde e a noite, a previsão de trovoadas também volta a aparecer no radar meteorológico.

A temperatura mínima durante todo o dia deverá ser de 23ºC e, a máxima, de 31ºC.