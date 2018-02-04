Embriagado é preso após ameaçar pessoas na Avenida Pantaneta

E. C. F. de 37 anos, foi preso ontem pela Polícia Militar depois de ameaçar atacar pessoas com uma facão na Avenida Pantaneta, em Aquidauana. Ele avançou contra um homem de 59 anos que foi protegido pelo filho.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o homem estava andando embriagado pela avenida, todo ensanguentando e segurando um facão. A cada pessoa que se aproximava, ele fazia menção de atacar, deixando todos assustados.

Um homem que passava pelo local começou a ser ameaçado aleatoriamente e só não foi atacado porque o filho conseguiu intervir a tempo, derrubando E. C. F., que fugiu a pé. A PM foi acionada e conseguiu localizá-lo, tentando se esconder em uma mata nas proximidades.

