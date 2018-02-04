Embriagado é preso após ameaçar pessoas na Avenida Pantaneta

Confusão
Autor investia aleatoriamente contra qualquer um que se aproximava
E. C. F. de 37 anos, foi preso ontem pela Polícia Militar depois de ameaçar atacar pessoas com uma facão na Avenida Pantaneta, em Aquidauana. Ele avançou contra um homem de 59 anos que foi protegido pelo filho.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, o homem estava andando embriagado pela avenida, todo ensanguentando e segurando um facão. A cada pessoa que se aproximava, ele fazia menção de atacar, deixando todos assustados.
Um homem que passava pelo local começou a ser ameaçado aleatoriamente e só não foi atacado porque o filho conseguiu intervir a tempo, derrubando E. C. F., que fugiu a pé. A PM foi acionada e conseguiu localizá-lo, tentando se esconder em uma mata nas proximidades.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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