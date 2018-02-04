Flagrado tentando furtar casa é preso jogando pedras no imóvel

Aquidauana
Homem fugiu, mas retornou dizendo que queimaria a residência das vítimas
Adeir dos Santos Silva, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Aquidauana nesta madrugada, depois de tentar furtar uma casa na Vila Pinheiro. Após ser flagrado pelos moradores, ele fugiu, mas voltou ao local dizendo que atearia fogo no imóvel.
Conforme relatado, no início da madrugada um dos moradores percebeu Adeir na varanda da casa, tentando pegar uma bicicleta e dois pares de tênis. O morador então gritou, momento em que o autor fugiu, dizendo que voltaria para queimar a residência.
Momentos depois, Adeir retornou com outras duas pessoas e começou a jogar pedras na casa. A PM foi acionada e conseguiu detê-lo. Ele ainda tentou resistir à prisão, agredindo os policiais, motivo pelo qual teve que ser algemado. Reconhecido pelas vítimas, foi levado para a delegacia.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
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