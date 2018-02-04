Flagrado tentando furtar casa é preso jogando pedras no imóvel

Adeir dos Santos Silva, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Aquidauana nesta madrugada, depois de tentar furtar uma casa na Vila Pinheiro. Após ser flagrado pelos moradores, ele fugiu, mas voltou ao local dizendo que atearia fogo no imóvel.

Conforme relatado, no início da madrugada um dos moradores percebeu Adeir na varanda da casa, tentando pegar uma bicicleta e dois pares de tênis. O morador então gritou, momento em que o autor fugiu, dizendo que voltaria para queimar a residência.

Momentos depois, Adeir retornou com outras duas pessoas e começou a jogar pedras na casa. A PM foi acionada e conseguiu detê-lo. Ele ainda tentou resistir à prisão, agredindo os policiais, motivo pelo qual teve que ser algemado. Reconhecido pelas vítimas, foi levado para a delegacia.

