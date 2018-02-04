Homem denuncia a namorada pelo furto de dinheiro e celular

Homem de 38 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana na noite de ontem, para relatar o furto cometido pela namorada, de 25 anos.

Ele disse que a autora teria lhe tirado do bolso a quantia de R$ 1.500 e um celular.

Os policiais fizeram rondas pela região da Rua Antônio Gonçalves, onde a suspeita poderia estar, mas ela não foi encontrada.