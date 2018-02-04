Homem denuncia a namorada pelo furto de dinheiro e celular

Aquidauana
Mulher teria tirado R$ 1.500 do bolso dele
Homem de 38 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana na noite de ontem, para relatar o furto cometido pela namorada, de 25 anos.
Ele disse que a autora teria lhe tirado do bolso a quantia de R$ 1.500 e um celular.
Os policiais fizeram rondas pela região da Rua Antônio Gonçalves, onde a suspeita poderia estar, mas ela não foi encontrada.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS