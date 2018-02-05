Câmara necessita ser palco das demandas da população, diz Neves

Na Sessão Solene de instalação dos trabalhos, que aconteceu na noite de quinta-feira (01), o presidente da Câmara Municipal, vereador Valter Neves (PSDB), disse que a Casa necessita ser palco das principais demandas da população aquidauanense e com projetos em prol da comunidade em parceria com a Prefeitura, Governo do Estado, deputados e senadores.

“Como disse o médico, psicólogo e cientista Augusto Cury: ‘ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar dos outros”, parafraseou.

E esse, segundo ele, é o esforço que Aquidauana tem feito, buscando a unidade política, social e jurídica para o desenvolvimento da cidade.

“Por isso precisamos trabalhar em grupo, respeitando a individualidade de cada Poder. Existe um provérbio africano que diz: ‘se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo”, lembrou.

Para o parlamentar, graças a essa união entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Aquidauana surge como a quinta força no Estado na criação de empregos.

“Essa é uma grande vitória em um momento de recessão, cuja população pode comemorar esse feito graças à união da classe política aquidauanense. Os avanços de nossa cidade são notórios e os resultados sentimos no decorrer dos dias”, destacou.

A Casa de Leis, acrescentou, abriu as portas para colher os diversos segmentos da sociedade, a qual tem colaborado na cedência do espaço físico para a realização de importantes debates, palestras, audiências públicas, qualificação, formaturas e atividades culturais.

“Outra ferramenta que está sendo implantada para melhor acesso da população ao Poder Legislativo é a implantação e modernização da tecnologia dos serviços”, completou.