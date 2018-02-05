Caminhão carregado com carvão arrebenta fio de energia

Aquidauana
Funcionários da concessionária foram acionados para levantar os fios; veículo vinha de Inocência
Um caminhão carregado com carvão arrebentou um fio de energia na manha desta segunda-feira (5) na rua 7 com a rua Dos Ferroviários em Aquidauana.
De acordo com informações colhidas no local, o caminhão vinha de Inocência estava levando a carga para a Simasul, momento em que passou pela via e arrebentou o fio que leva energia para uma residência.
Funcionários da empresa de energia da cidade foram acionados e auxiliaram para que o caminhão seguisse seu trajeto. Foi preciso erguer os fios.
Luto
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DESPEDIDA
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