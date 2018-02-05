Homem deixa carro destrancado e tem bolsa furtada no Bairro Alto

Um homem de 56 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana no último domingo (04) após ter uma bolsa furtada da parte interior de seu carro, enquanto fazia compras em uma padaria do Bairro Alto.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele havia deixado seus pertences ao lado do banco do motorista e se ausentado por, aproximadamente, 7 minutos. Quando voltou, notou que havia deixado a porta destrancada e, posteriormente, o desaparecimento da bolsa.

Ainda de acordo com a vítima, o estabelecimento comercial possui sistema de monitoramento e câmeras de segurança, que provavelmente poderiam ter filmado a ação criminosa.

Após algum tempo, o homem foi avisado que haviam localizado, jogada nas proximidades do local, sua bolsa com quase todos os seus pertences, sendo que somente o dinheiro em espécie fora levado.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.