Início de semana deverá ser quente e chuvoso, diz Inmet

Previsão do Tempo
A temperatura mínima prevista para esta segunda-feira é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC
A segunda-feira (05), que marca o início de mais uma semana, deverá ser quente e chuvosa no município de Aquidauana.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será claro e, do fim da tarde até o início da noite, pancadas de chuva isoladas poderão ocorrer em diversas regiões da cidade.
A temperatura mínima prevista o dia é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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