Início de semana deverá ser quente e chuvoso, diz Inmet

A segunda-feira (05), que marca o início de mais uma semana, deverá ser quente e chuvosa no município de Aquidauana.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será claro e, do fim da tarde até o início da noite, pancadas de chuva isoladas poderão ocorrer em diversas regiões da cidade.

A temperatura mínima prevista o dia é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC.