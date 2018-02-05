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Prefeitura de Aquidauana abre contratação de árbitros esportivos

Renan Nucci

Publicado em 05/02/2018 às 15:11

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Continua aberto o credenciamento de pessoas físicas interessadas na prestação de serviço de arbitragem e outros serviços relacionados aos eventos esportivos promovidos pela Prefeitura de Aquidauana.

Conforme o edital poderão se credenciar pessoa física, que atenda os requisitos previstos no presente edital, maior de 18 (dezoito) anos, que possua em seu nome ao menos um Certificado, Declaração ou Atestado de conclusão de curso/treinamento para arbitragem e/ou apontador referente a(s) modalidade(s) a(s) qual(is) for se credenciar, emitido ou reconhecido por sindicato ou federação desportiva. 

O credenciamento é para pessoas interessadas em atuar na arbitragem das seguintes modalidades esportivas: futebol de campo, futsal, basquetebol, voleibol, handebol, vôlei de areia, handbeach, xadrez, tênis de mesa, atletismo, badminton, ciclismo, canoagem, corrida pedestre, skate, lutas. 

Também podem se cadastrar pessoas interessadas em atuar como apontadores nas modalidades: futebol de campo, futsal, basquetebol, voleibol, handebol, vôlei de areia e handbeach.

A análise e decisão sobre o aceite do credenciamento do interessado será feita pela FEMA, em até 05 (cinco) dias úteis contados após a entrega dos documentos. A seleção dos credenciados para prestar os serviços será feita mediante sorteio simples onde serão sorteados o(s) credenciados que atuarão no(s) evento(s).

A lista dos documentos para credenciamento e os valores pagos aos árbitros que forem sorteados e trabalharem nas partidas está disponível no Edital de Credenciamento n° 02/2017, para Árbitros em Aquidauana, publicado nas páginas 06 a 09 do Diário Oficial de Aquidauana, que pode ser acessado no link: http://www.aquidauana.ms.gov.br/DOEM/DOEM_AQUIDAUANA-850-20171117.pdf


Mais informações sobre o credenciamento podem ser obtidas no edital ou diretamente na sede da FEMA, sito à Rua Teodoro Rondon (antiga Escola Modelo), em frente à Praça dos Estudantes.

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