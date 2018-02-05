Prorrogadas as inscrições do concurso que vai eleger o rei momo e rainha do carnaval

As inscrições para o concurso que vai eleger o rei momo e a rainha do carnaval 2018 do Pantafolia foram prorrogadas para até terça-feira (6).

Os interessados devem procurar a sede da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana das 7h âs 13h.

O concurso será realizado amanhã na Estação Ferroviária no 1º Grito de Carnaval 2018.

Mais informações pelo telefone 32417417