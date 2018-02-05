Prorrogadas as inscrições do concurso que vai eleger o rei momo e rainha do carnaval

Aquidauana
As inscrições para o concurso que vai eleger o rei momo e a rainha do carnaval 2018 do Pantafolia foram prorrogadas para até terça-feira (6).
Os interessados devem procurar a sede da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana das 7h âs 13h.
O concurso será realizado amanhã na Estação Ferroviária no 1º Grito de Carnaval 2018.
Mais informações pelo telefone 32417417
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS