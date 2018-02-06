Apesar de céu nublado, terça-feira não deverá ser chuvosa em Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia
A previsão do tempo para esta terça-feira (06), em Aquidauana, indica que, apesar do céu nublado, o dia não deverá ser chuvoso.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nuvens deverão cobrir o céu durante todos os períodos do dia e, por consequência disso, é provável que o clima fique abafado.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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