Apesar de céu nublado, terça-feira não deverá ser chuvosa em Aquidauana

A previsão do tempo para esta terça-feira (06), em Aquidauana, indica que, apesar do céu nublado, o dia não deverá ser chuvoso.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nuvens deverão cobrir o céu durante todos os períodos do dia e, por consequência disso, é provável que o clima fique abafado.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC.