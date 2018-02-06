Criminosos arrombam residência no Ovídio Costa I

Furto Qualificado
Crime foi registrado no início da noite da última segunda-feira (05)
Uma jovem de 22 anos foi vítima de um caso de furto qualificado na tarde da última segunda-feira (05) e, por volta de 19h, reportou a situação às autoridades policiais.
De acordo com o boletim de ocorrência, ela saiu de casa por volta de 13h e, quando retornou, às 16h30, encontrou a porta da frente da sua residência arrombada e, no interior da casa, a falta de alguns móveis e objetos, danos causados pela ação de criminosos no Ovídio Costa I.
Após registrar o crime, a vítima aguarda as devidas providências da Polícia Civil do município.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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