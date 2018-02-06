Criminosos arrombam residência no Ovídio Costa I

Uma jovem de 22 anos foi vítima de um caso de furto qualificado na tarde da última segunda-feira (05) e, por volta de 19h, reportou a situação às autoridades policiais.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela saiu de casa por volta de 13h e, quando retornou, às 16h30, encontrou a porta da frente da sua residência arrombada e, no interior da casa, a falta de alguns móveis e objetos, danos causados pela ação de criminosos no Ovídio Costa I.

Após registrar o crime, a vítima aguarda as devidas providências da Polícia Civil do município.