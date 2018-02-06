Empresa procura voluntários para ação de limpeza no Rio Aquidauana

Aquidauana
A ação acontecerá no próximo dia 25 de fevereiro
A empresa Top Fisher realizará no próximo dia 25, ação de limpeza do Rio Aquidauana e, para que o evento aconteça, os organizadores precisam de voluntários.
É esperado também a doação de combustível, barco, motor, saco de lixo, carros utilitários, luvas de borracha e coletes salva vidas.
A ação está prevista para acontecer das 7h às 17h. Interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone: (67) 99341-7079.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS