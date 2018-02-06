Empresa procura voluntários para ação de limpeza no Rio Aquidauana

A empresa Top Fisher realizará no próximo dia 25, ação de limpeza do Rio Aquidauana e, para que o evento aconteça, os organizadores precisam de voluntários.

É esperado também a doação de combustível, barco, motor, saco de lixo, carros utilitários, luvas de borracha e coletes salva vidas.

A ação está prevista para acontecer das 7h às 17h. Interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone: (67) 99341-7079.