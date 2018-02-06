Feira da Estação acontece hoje com concurso carnavalesco e apresentações musicais

Aquidauana
O evento será realizado a partir das 18h na Estação Ferroviária de Aquidauana
Com música, bancas de artesanatos e praça de alimentação, a Feira da Estação Ferroviária de Aquidauana chega em clima de Carnaval nesta terça-feira (6).
Além da programação tradicional, será realizado o concurso de vai eleger o rei momo e a rainha do Carnaval do Pantal Folia e também o sorteio da ordem do desfile das escolas de samba.
A banda SPcia será responsável por não deixar ninguém parado. O evento está previsto para iniciar as 18h na Estação Ferroviária de Aquidauana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS