Feira da Estação acontece hoje com concurso carnavalesco e apresentações musicais

Com música, bancas de artesanatos e praça de alimentação, a Feira da Estação Ferroviária de Aquidauana chega em clima de Carnaval nesta terça-feira (6).

Além da programação tradicional, será realizado o concurso de vai eleger o rei momo e a rainha do Carnaval do Pantal Folia e também o sorteio da ordem do desfile das escolas de samba.

A banda SPcia será responsável por não deixar ninguém parado. O evento está previsto para iniciar as 18h na Estação Ferroviária de Aquidauana.