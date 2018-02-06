Homem denuncia caso de injúria racial no Bairro Alto

Aquidauana
Caso aconteceu na noite da última segunda-feira (05)
Um homem de 37 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um crime de injúria racial ocorrido na noite da última segunda-feira (05).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na residência de sua mãe quando recebeu uma ligação do autor, identificado como um homem de 56 anos, dizendo que o mesmo havia pegado algumas garrafas de cerveja na conta de um amigo, fato que foi negado pela vítima, uma vez que o mesmo sequer frequenta o estabelecimento em questão.
A partir de então, conforme o relato, o autor passou a usar palavras ofensivas contra o homem, dizendo "você não é homem, seu negro safado", e após o fato, desligou o telefone.
O comunicante, então, resolveu registrar a ocorrência, já que acredita ter sido vítima de uma atitude racista por ser um cidadão de cor. Dessa forma, ele resolveu se manifestar criminalmente contra o autor.
A Polícia Civil do município segue investigando o caso.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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