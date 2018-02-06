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Homem denuncia caso de injúria racial no Bairro Alto

Caso aconteceu na noite da última segunda-feira (05)

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/02/2018 às 08:40

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Um homem de 37 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um crime de injúria racial ocorrido na noite da última segunda-feira (05).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na residência de sua mãe quando recebeu uma ligação do autor, identificado como um homem de 56 anos, dizendo que o mesmo havia pegado algumas garrafas de cerveja na conta de um amigo, fato que foi negado pela vítima, uma vez que o mesmo sequer frequenta o estabelecimento em questão. 

A partir de então, conforme o relato, o autor passou a usar palavras ofensivas contra o homem, dizendo "você não é homem, seu negro safado", e após o fato, desligou o telefone.

O comunicante, então, resolveu registrar a ocorrência, já que acredita ter sido vítima de uma atitude racista por ser um cidadão de cor. Dessa forma, ele resolveu se manifestar criminalmente contra o autor. 

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.

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