Prefeitura anuncia novidades e mais vagas em projetos sociais

Em Aquidauana, este ano os pais terão novidades no atendimento social às crianças e adolescentes, a começar pela ampliação das vagas para os projetos sociais, que passaram de 150 para 250 vagas imediatas.

Hoje, 06, a equipe da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana deu o ‘start’ para o início do período de matrículas e rematrículas das crianças e adolescentes para participarem dos projetos e programas sociais.

Em reunião no gabinete, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu a equipe de técnicos, monitores, patrulheiros mirins e florestinhas, mães e autoridades militares para o lançamento das inscrições e divulgação das atividades que serão ofertadas pela SMAS neste ano.

“Ajudar os pais na educação, qualificação e na formação cidadã das nossas crianças”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro ao falar sobre a importância dos projetos e programas que a prefeitura oferta via Secretaria Municipal de Assistência Social.

Segundo explicou o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, a pedido do prefeito, diante dos dados de atendimentos do ano passado, a equipe da SMAS se dedicará a ampliar o atendimento e prestação de serviços para as famílias, ampliando as vagas e ofertando novas oficinas para as crianças e adolescentes.

“Com a mesma quantidade de servidores, com o mesmo empenho, responsabilidade e carinho que trabalhamos no ano passado, nossa meta é fazer desse ano, um dos melhores em trabalho e prestação de serviço nos projetos sociais”, afirmou o secretário.

Para ofertar as atividades e ampliar as vagas o prefeito Odilon Ribeiro renovou as parcerias com o 9º Batalhão de Engenharia e Combate ‘Carlos Camisão’, Corpo de Bombeiros de Aquidauana, Polícia Militar Ambiental, 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana e Projeto Adote Um Atleta.

Hoje (06) também estiveram presentes no gabinete para o lançamento, a Major Geísa Romero, comandante do Corpo de Bombeiros de Aquidauana; Tenente Mirna (Coordenadora de Projetos do 7º Batalhão PM); Tenente Ortiz, comandante da PM Ambiental de Aquidauana; Capitão Kelvin, do 9°BECmb, Frederico Stella, presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, primeira-dama Maria Eliza e os secretários municipais Wezer Lucarelli (Governo) e Mauro Batista (Educação).

Inscrições abertas

Começa a partir de hoje (05) e segue até o dia 15 de fevereiro o período de rematrículas das crianças e adolescentes que já participavam dos projetos e programas sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em Aquidauana. Para alunos novos, a matrículas será do dia 15 a 28 de fevereiro.

Podem se inscreverem no SCFV, crianças de ambos os sexos, de 06 a 12 anos, para turmas matutino ou vespertino, que participarão das atividades no contra turno escolar.

Os pais ou responsáveis devem procurar os CRAS 1 e CRAS 2 para efetuarem as matrículas. CRAS 1 – Rua Mario Guerreiro s/ nº, Bairro: Vila São Pedro, telefone: (67) 3241-3121. CRAS 2 - Av. Mato Grosso do Sul nº 270, Bairro Nova Aquidauana. Telefone: (67) 32412197.

Os documentos necessários para matrícula e rematrícula são: RG e CPF do responsável; encaminhamento do CRAS; comprovante de residência; espelho do NIS; certidão de nascimento ou RG da criança; declaração escolar; carteira de vacina; e carteira do SUS.

Oficinas e Projetos

Além das atividades do SCFV, as crianças e adolescentes devidamente matriculados, poderão participar de oficinas gratuitas com aulas de música, karatê, futebol, voleibol, basquetebol, danças, teatro, natação, pingue pongue e reforço escolar. Também haverá atividades focando valores de cidadania, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, noções de autocuidado.

As crianças e adolescentes inscritas no SCFV ainda poderão participar dos projetos: Florestinha (50 vagas); Pelotão Esperança (50 vagas); Patrulha Mirim (40 vagas) e Adote Um Atleta (120 vagas).

Transporte gratuito

Outra novidade para este ano, é que todas as atividades com as crianças e adolescentes do SCFV serão centralizadas na antiga escola Nilzalina Ponte Lemos, sede do SCFV. Ou seja, para que as crianças e adolescentes das vilas e bairros possam ir participar das aulas do SCFV, a Secretaria Municipal de Educação irá ofertar transporte gratuito, numa parceria com a SMAS.

“Já ofertamos nos programas e projetos sociais para as crianças e adolescentes a alimentação. Este ano, ganharão novos uniformes e terão transporte gratuito de casa até a sede do SCFV para que possam participar das atividades. Aos poucos, de forma responsável e planejada, vamos melhorando a prestação de serviço e o atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e familiar”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.