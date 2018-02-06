Primeiro padre de Aquidauana é ordenado

Aquidauana
Até então, Aquidauana nunca teve um padre nascido na cidade; preparo durou dez anos
Após dez anos de preparação em Aquidauana, o missionário redentorista Cassio Santos da Silva Oliveira foi ordenado padre no último sábado (3), e vai presidir a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Maringa/PR.
Cássio diz que se sente realizado com a ordenação e que correspondeu a expectativa do povo aquidauanense. “Há muitos anos esperavam a ordenação de um padre aqui da cidade sinto que correspondi o que o povo esperava”, disse.
Sobre tempo de preparo, Oliveira disse que estava muito ansioso, mas recentemente, antes da ordenação, se retirou por cinco dias em uma fazenda em Anastácio, onde teve o apoio de outros padres para que a ansiedade passasse.
“Hoje a ansiedade eu não tenho, apenas a alegria e a gratidão pelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui”, afirmou.
O padre recém-ordenado não celebrará mais missas aqui em Aquidauana, ele está indo hoje para Maringá, onde ficara por um ano. Amanhã ele vai celebrar a primeira missa na igreja.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS