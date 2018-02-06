Primeiro padre de Aquidauana é ordenado

Após dez anos de preparação em Aquidauana, o missionário redentorista Cassio Santos da Silva Oliveira foi ordenado padre no último sábado (3), e vai presidir a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Maringa/PR.

Cássio diz que se sente realizado com a ordenação e que correspondeu a expectativa do povo aquidauanense. “Há muitos anos esperavam a ordenação de um padre aqui da cidade sinto que correspondi o que o povo esperava”, disse.

Sobre tempo de preparo, Oliveira disse que estava muito ansioso, mas recentemente, antes da ordenação, se retirou por cinco dias em uma fazenda em Anastácio, onde teve o apoio de outros padres para que a ansiedade passasse.

“Hoje a ansiedade eu não tenho, apenas a alegria e a gratidão pelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui”, afirmou.

O padre recém-ordenado não celebrará mais missas aqui em Aquidauana, ele está indo hoje para Maringá, onde ficara por um ano. Amanhã ele vai celebrar a primeira missa na igreja.