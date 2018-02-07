Ambulâncias são entregues e prefeito diz que mais investimentos estão por vir

Foram entregues na tarde desta quarta-feira, no centro de Aquidauana, três ambulâncias, um automóvel para a Secretaria de Assistência Social (SAS) e três roçadeiras que vão melhorar a prestação de serviços no município. Os bens foram adquiridos por intermédio de emendas parlamentares do deputado estadual Márcio Fernandes, com 10% de contrapartida da prefeitura. Na oportunidade, o prefeito Odilon Ribeiro anunciou que mais recursos virão.

As ambulâncias vão ficar à disposição para atendimentos de pacientes da sede, aldeias e distritos. "Já conseguimos R$ 500 mil com o deputado Geraldo Rezende para nosso centro de especialidades médicas, uma ambulância tipo A obtida por Carlos Marun, hoje ministro, mais R$ 300 mil para o Hospital Regional, valor com o qual compramos filtros de hemodiálise e materiais, então tem muita coisa positiva ainda pra chegar", disse Odilon.

O deputado explica que mais emendas vão beneficiar Aquidauana e região em 2018. "Estamos articulando com o prefeito, vereadores e todo grupo político, para ver quais as principais demandas da cidade. Estas emendas das ambulâncias, por exemplo, foram liberadas no fim do ano passado e pretendo trazer mais, sendo o deputado estadual que mais contribuiu com investimentos na cidade de Aquidauana", pontuou Márcio Fernandes.

