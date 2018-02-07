Casal é assaltado próximo à Ponte Nova

Aquidauana
Um homem de 43 anos e sua esposa de 36, foram assaltados por dois criminosos por volta das 22h de terça-feira (6), próximo à Ponte Nova, em Aquidauana.
De acordo com o registro policial, dois jovens que aparentavam ter entre 18 e 20 anos renderam com uma arma o casal e pediram os pertences pessoais da vítima. Após o assalto, os dois bandidos seguiram em direção à boate Fazendinha enquanto o casal seguiu até uma Cordil para pedir ajuda.
A polícia foi acionada e fez rondas pelo local, junto com as vítimas, na tentativa de encontrar os autores, mas sem sucesso.
As vítimas informaram que os criminosos eram parecidos, morenos claros e um deles usava aparelho dental.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
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