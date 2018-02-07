Casal é assaltado próximo à Ponte Nova

Um homem de 43 anos e sua esposa de 36, foram assaltados por dois criminosos por volta das 22h de terça-feira (6), próximo à Ponte Nova, em Aquidauana.

De acordo com o registro policial, dois jovens que aparentavam ter entre 18 e 20 anos renderam com uma arma o casal e pediram os pertences pessoais da vítima. Após o assalto, os dois bandidos seguiram em direção à boate Fazendinha enquanto o casal seguiu até uma Cordil para pedir ajuda.

A polícia foi acionada e fez rondas pelo local, junto com as vítimas, na tentativa de encontrar os autores, mas sem sucesso.

As vítimas informaram que os criminosos eram parecidos, morenos claros e um deles usava aparelho dental.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio.



