Marinha e Alespana preparam Fuzileiros Navais do MS para o mercado de trabalho

Representantes do Comando do 6º Distrito Naval, com sede em Ladário, firmaram parceria com a Associação Leste Pantaneira de Apicultores (Alespana) de Aquidauana, com objetivo de capacitar soldados. O projeto visa preparar os jovens para que, ao fim do serviço militar, sejam reinseridos no mercado de trabalho.

Segundo o Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladario,Capitão de Mar e Guerra (FN)André Dominguez Freitas, a corporação busca oferecer aos integrantes não apenas o conhecimento militar, mas também prepará-los em setores que estão se desenvolvendo economicamente em Mato Grosso do Sul, como meio de lhes garantir experiência e chances de emprego.

"Como a maioria de nossos soldados são deste estado, buscamos oferecer qualificação profissional em áreas que estão se desenvolvendo por aqui, como a apicultura", disse Freitas, lembrando que já foi realizada parceria semelhante com a Embrapa Pantanal. "Agora escolhemos a Alespana porque, além do conhecimento técnico para controle dos apiários, também oferece capacitação na gestão, manuseio e venda dos produtos".