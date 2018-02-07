Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:26

Buscar

Últimas notícias
X

Qualificação

Marinha e Alespana preparam Fuzileiros Navais do MS para o mercado de trabalho

Militares participam de curso de apicultura em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 07/02/2018 às 16:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dscn4463
dscn4552
dscn4429
dscn4418
dscn4439
dscn4472
dscn4565
dscn4420
dscn4453
dscn4523
dscn4588
dscn4419
dscn4442
dscn4484
dscn4584
dscn4422
dscn4460
dscn4544
dscn4603

Representantes do Comando do 6º Distrito Naval, com sede em Ladário, firmaram parceria com a Associação Leste Pantaneira de Apicultores (Alespana) de Aquidauana, com objetivo de capacitar soldados. O projeto visa preparar os jovens para que, ao fim do serviço militar, sejam reinseridos no mercado de trabalho.

Segundo  o Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladario,Capitão de Mar e Guerra (FN)André Dominguez Freitas,  a corporação busca oferecer aos integrantes não apenas o conhecimento militar, mas também prepará-los em setores que estão se desenvolvendo economicamente em Mato Grosso do Sul, como meio de lhes garantir experiência e chances de emprego.

"Como a maioria de nossos soldados são deste estado, buscamos oferecer qualificação profissional em áreas que estão se desenvolvendo por aqui, como a apicultura", disse Freitas, lembrando que já foi realizada parceria semelhante com a Embrapa Pantanal. "Agora escolhemos a Alespana porque, além do conhecimento técnico para controle dos apiários, também oferece capacitação na gestão, manuseio e venda dos produtos".

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo