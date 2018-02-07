Temperatura pode atingir a casa dos 35ºC nesta quarta-feira

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia
O dia nublado e as altas temperaturas poderão fazer de Aquidauana, nesta quarta-feira (07), uma das cidades mais quentes de Mato Grosso do Sul.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todos os períodos do dia serão abafados pela nebulosidade que encobrirá o Sol.
A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 25ºC e, a máxima, de 35ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS