Temperatura pode atingir a casa dos 35ºC nesta quarta-feira

O dia nublado e as altas temperaturas poderão fazer de Aquidauana, nesta quarta-feira (07), uma das cidades mais quentes de Mato Grosso do Sul.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todos os períodos do dia serão abafados pela nebulosidade que encobrirá o Sol.

A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 25ºC e, a máxima, de 35ºC.