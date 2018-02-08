Inmet prevê chuva para esta quinta-feira

Previsão do Tempo
Temperatura mínima de hoje deverá ser de 24ºC, enquanto a máxima não ultrapassará os 34ºC
Segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quinta-feira (08) deverá ser marcada por pancadas de chuva no município de Aquidauana.
A temperatura mínima do dia, conforme o boletim meteorológico, deverá permanecer na casa dos 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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