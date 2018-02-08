Inmet prevê chuva para esta quinta-feira

Segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quinta-feira (08) deverá ser marcada por pancadas de chuva no município de Aquidauana.

A temperatura mínima do dia, conforme o boletim meteorológico, deverá permanecer na casa dos 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.