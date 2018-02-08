Pantal Folia começa neste sábado e escolas prometem levar alegria à avenida

“Aquidauana voltará a ser referência no carnaval regional” afirma o prefeito Odilon ao se referir ao Pantal Folia, evento organizado pela administração municipal através da Fundação de Cultura com apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul. A festa acontecerá nos dias 10, 11, 12 e 13 na Avenida Pantaneta, com diversas atrações musicais, desfile das escolas de samba, concurso de blocos, matinês para crianças e muito mais.

“Nós estamos buscando o resgate da alegria do Carnaval em Aquidauana” pontua Humberto Torres, diretor da Fundação de Cultura. O lançamento oficial do Pantal Folia aconteceu na primeira edição deste ano da Feira da Estação, na última terça-feira (08). A bateria da escola Unidos da Ponte e a banda SPCIA levantaram o astral do público que lotou a festa para acompanhar a eleição do Rei Momo e Rainha do Carnaval.

A banca de jurados composta por 05 membros representantes de diferentes segmentos, elegeu Jocielly Fernandes e Antonio Vilharga, consecutivamente rainha e rei do Pantal Folia 2018. Ao som da bateira da Unidos da Ponte, os candidatos fizeram suas apresentações e desfilaram para o público que pôde sentir um pouquinho do que será a energia da festa. “Nossa cidade é famosa em todo o estado e já teve um dos melhores carnavais de Mato Grosso do Sul, o que eleva a autoestima da população, atrai turistas e movimenta o comércio.

Dentro de muitas ações que a administração vem desenvolvendo para fazer de Aquidauana uma cidade melhor, vamos promover essa festa com intuito de alegrar nossa gente. É importante frisar que o governo do estado por meio do governador Reinaldo Azambuja e toda sua equipe não tem medido esforços para direcionar investimentos para nossa cidade, e por isso somos muito gratos” pontua o prefeito.

Confira a programação do Pantal Folia 2018:

Dia 10/02 a partir das 20h: Bateria das escolas de samba e show com a Banda do Funil

Dia 11/02 a partir das 21h: Bateria das escolas de samba e show da Banda SPCIA

Dia 12/02 a partir das 21h: Desfile das escolas de samba e show com a banda Axé Mix

Dia 13/02 a partir das 18h: Matinês, apresentação de blocos e show da banda Linha de Frente