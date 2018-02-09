Após suspeita de dengue na Vila Eliana, agentes vistoriam residência

Agentes da Coordenadoria de Controle de Vetores da Prefeitura de Aquidauana estiveram na Vila Eliana na quinta-feira (8) em torno de uma residência onde houve a notificação de uma pessoa com suspeita de dengue.

A equipe vistoriou o local e realizou o serviço de borrifação para conter a epidemia de dengue.

Durante toda esta semana, a equipe da Coordenadoria de Controle de Vetores executa o trabalho de conscientização dos moradores e eliminação dos criadouros do mosquito Aedes no bairro Nova Aquidauana.