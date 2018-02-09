Após suspeita de dengue na Vila Eliana, agentes vistoriam residência

Aquidauana
Agentes da Coordenadoria de Controle de Vetores da Prefeitura de Aquidauana estiveram na Vila Eliana na quinta-feira (8) em torno de uma residência onde houve a notificação de uma pessoa com suspeita de dengue.
A equipe vistoriou o local e realizou o serviço de borrifação para conter a epidemia de dengue.
Durante toda esta semana, a equipe da Coordenadoria de Controle de Vetores executa o trabalho de conscientização dos moradores e eliminação dos criadouros do mosquito Aedes no bairro Nova Aquidauana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS