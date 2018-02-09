Ciclista gaúcho é exemplo de vida que transita por Aquidauana

Muitas vezes confundido com um andarilho, Gilmar é mais um exemplo de vida e superação que adentra nossa cidade. Simpatia o define. Contudo, apenas aqueles desprovidos de qualquer preconceito conseguem enxergar o que há por trás da roupa humilde e de sua bicicleta com uma grande bandeira do Brasil.

História

Natural de Ijuí- RS, Gilmar Edson de Azevedo, 57 anos, conta um pouco de si e o que o levou a percorrer as estradas brasileiras com uma simples bicicleta seu colete sinalizador, barraca, roupas, ferramentas e alguns materiais para conserto de pneus, caso os imprevistos aconteçam. Gilmar relata sua escolha de vida como uma questão espiritual, que precisava conhecer a si, alinhar seus pensamentos e saber um pouco mais a respeito da vida, objetivo esse que foi alcançado no decorrer de suas experiências como ciclista.

Tudo começou em 18 de fevereiro de 2013. A ideia de fazer do ciclismo sua prática de vida surgiu após algumas divergências familiares e problemas de saúde que Gilmar não se sente à vontade de contar detalhes a respeito, desde então já são 23 estados percorridos ao lado da sua magrela, fruto de doação.

Recordações

Gilmar traz consigo, com muito carinho, a 1ª matéria publicada em 06/12/2014, no jornal Diário de Canoas contando um pouco da sua história. De lá pra cá encontra nos veículos de comunicação um meio de se achegar na comunidade e transmitir sua história inspiradora. Homem simples, de vestimentas humildes, que traz consigo um largo sorriso e muitas aventuras a serem contada s.Ele conta com muito pesar que durante uma dessas viagens, perdeu algumas fotos de família por conta da chuva, pois sua capa para essas situações estava em péssimas condições.

Os caminhoneiros que o mesmo intitula como donos da estrada, pois conta com a solidariedade de praticamente todos quando a questão é alimentícia ou lugar para dormir. Os postos de gasolina também são parceiros de viagem de Gilmar, pois estão sempre prontos a prestar solidariedade.

Por que Aquidauana?

Chegou a nossa cidade ontem, 07 de fevereiro, foram três dias de viagem de Campo Grande até aqui. Ao questionarmos os reais motivos que o trouxeram para a cidade de Aquidauana, Gilmar com sorriso nos lábios disse que o coração dele o trouxe para nossa cidade. Algo incomum de se ouvir, pudemos então visualizar a grande intimidade que ele tem com Deus. Com orgulho diz: “nunca viajo só, Deus sempre me acompanha!”.

O que ele espera da comunidade?

Os relatos de Gilmar referente às cidades que já percorreu não poderiam ser melhores. Exemplos de solidariedade são sempre lembrados por esse ciclista, que faz questão de dizer os nomes das pessoas que o ajudam. Destaque para o grupo de ciclista de Goiás que doaram uma bicicleta nova a Gilmar, já que a companheira de muitos anos uma Monark lilás não estava mais em condições de uso, a mesma percorreu 80.000 km com ele no decorrer desses anos.

Ao ser questionado do que espera da comunidade aquidauanense, Gilmar diz “qualquer ajuda que não vá prejudicar o bolso de ninguém será bem vinda”.

Onde encontrar?

A população aquidauanense que tiver o interesse em ajudar o simpático ciclista, pode encontrar o mesmo na praça central. Não perca essa oportunidade de manifestar solidariedade a quem precisa. Qualquer ajuda será bem vinda. Faça a diferença!

Seu próximo roteiro

Gilmar pretende ficar em Aquidauana até passar as datas de carnaval. Seu próximo objetivo é passar pelas cidades que dão destino ao Paraguai. Ao ser questionado a respeito de um roteiro preciso, Gilmar sorriu e disse: “Onde meu coração fizer canção, vou botar o pé no pedal e vou”