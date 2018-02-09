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Pesquisa desenvolvida na UEMS de Aquidauana recebe Bolsa Produtividade do CNPq

As Bolsas de Produtividade em Pesquisa da CNPq são destinadas aos pesquisadores que se destaquem entre seus pares

Schimene Duque Weber

Publicado em 09/02/2018 às 08:20

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Uma pesquisa sobre a Gênese e Classificação do Solo, desenvolvida pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Aquidauana foi selecionada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para o Programa de Bolsa de Produtividade.

A pesquisa é desenvolvida pelo professor Jolimar Antonio Schiavo, com apoio de estudantes de graduação em Agronomia, Engenharia Florestal e de Mestrado e Doutorado em Agronomia, da Unidade da UEMS de Aquidauana.

As coletas de solos são realizadas na região do Pantanal e as análises executadas na UEMS de Aquidauana e em laboratórios de instituições parceiras, como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Para o professor e pesquisador Jolimar, a bolsa vai colaborar com o avanço da pesquisa, que considera importante para correto manejo do solo em Mato Grosso do Sul. “O Pantanal é uma bacia de sedimentação. Essa formação dos solos ao longo dos anos é pouco estudada. Esse tipo de pesquisa nos leva ao manejo adequado do solo”, explica o professor Jolimar.

As Bolsas de Produtividade em Pesquisa da CNPq são destinadas aos pesquisadores que se destaquem entre seus pares. A duração da bolsa é de três anos, com possível renovação e até elevação de categoria, conforme avaliação da CNPq.

Pesquisa com solos

No final de 2017, a Uems participou do Programa Nacional de Solos do Brasil (Pronasolos), o maior empreendimento técnico-científico brasileiro da área de solos, representada pelo professor Jolimar Antônio Schiavo.

“Hoje, o Brasil tem um grande percentual de terras em situação de degradação, o que causa perda de diversidade, de recursos hídricos e, consequentemente, de produtividade. Por isso, o planejamento do uso do solo, baseado em dados levantados em cada região, é fundamental para reverter esse cenário”, explica o pesquisador.

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