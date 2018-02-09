Pesquisa desenvolvida na UEMS de Aquidauana recebe Bolsa Produtividade do CNPq

Uma pesquisa sobre a Gênese e Classificação do Solo, desenvolvida pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Aquidauana foi selecionada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para o Programa de Bolsa de Produtividade.

A pesquisa é desenvolvida pelo professor Jolimar Antonio Schiavo, com apoio de estudantes de graduação em Agronomia, Engenharia Florestal e de Mestrado e Doutorado em Agronomia, da Unidade da UEMS de Aquidauana.

As coletas de solos são realizadas na região do Pantanal e as análises executadas na UEMS de Aquidauana e em laboratórios de instituições parceiras, como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Para o professor e pesquisador Jolimar, a bolsa vai colaborar com o avanço da pesquisa, que considera importante para correto manejo do solo em Mato Grosso do Sul. “O Pantanal é uma bacia de sedimentação. Essa formação dos solos ao longo dos anos é pouco estudada. Esse tipo de pesquisa nos leva ao manejo adequado do solo”, explica o professor Jolimar.

As Bolsas de Produtividade em Pesquisa da CNPq são destinadas aos pesquisadores que se destaquem entre seus pares. A duração da bolsa é de três anos, com possível renovação e até elevação de categoria, conforme avaliação da CNPq.

Pesquisa com solos

No final de 2017, a Uems participou do Programa Nacional de Solos do Brasil (Pronasolos), o maior empreendimento técnico-científico brasileiro da área de solos, representada pelo professor Jolimar Antônio Schiavo.

“Hoje, o Brasil tem um grande percentual de terras em situação de degradação, o que causa perda de diversidade, de recursos hídricos e, consequentemente, de produtividade. Por isso, o planejamento do uso do solo, baseado em dados levantados em cada região, é fundamental para reverter esse cenário”, explica o pesquisador.