Por segurança, Prefeitura de Aquidauana interdita cruzamentos com a Avenida Pantaneta

Carnaval
Bloqueios começaram hoje e vão até terça-feira por conta do Pantal Folia 2018
A Prefeitura de Aquidauana fechou, por questões de segurança, sete cruzamentos da Avenida Pantaneta (Doutor Sabino) nesta sexta-feira, por conta do Pantal Folia 2018, carnaval da cidade que começa amanhã e vai até segunda-feira (13). A interdição vai até às 18 horas de terça-feira (14).
Conforme oficiado pela administração, foram fechados os trechos com a Rua Estevão Alves Corrêa, Irmãos Diacópulos, Itororó, Teodor Cafaro, Gabriel Ferreira da Silva, Coronel Antônio Trindade e rotatória.
Confira a programação do Pantal Folia 2018:
Dia 10/02 a partir das 20h: Bateria das escolas de samba e show com a Banda do Funil
Dia 11/02 a partir das 21h: Bateria das escolas de samba e show da Banda SPCIA
Dia 12/02 a partir das 21h: Desfile das escolas de samba e show com a banda Axé Mix
Dia 13/02 a partir das 18h: Matinês, apresentação de blocos e show da banda Linha de Frente
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS