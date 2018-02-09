Por segurança, Prefeitura de Aquidauana interdita cruzamentos com a Avenida Pantaneta

A Prefeitura de Aquidauana fechou, por questões de segurança, sete cruzamentos da Avenida Pantaneta (Doutor Sabino) nesta sexta-feira, por conta do Pantal Folia 2018, carnaval da cidade que começa amanhã e vai até segunda-feira (13). A interdição vai até às 18 horas de terça-feira (14).

Conforme oficiado pela administração, foram fechados os trechos com a Rua Estevão Alves Corrêa, Irmãos Diacópulos, Itororó, Teodor Cafaro, Gabriel Ferreira da Silva, Coronel Antônio Trindade e rotatória.

Confira a programação do Pantal Folia 2018:

Dia 10/02 a partir das 20h: Bateria das escolas de samba e show com a Banda do Funil

Dia 11/02 a partir das 21h: Bateria das escolas de samba e show da Banda SPCIA

Dia 12/02 a partir das 21h: Desfile das escolas de samba e show com a banda Axé Mix

Dia 13/02 a partir das 18h: Matinês, apresentação de blocos e show da banda Linha de Frente