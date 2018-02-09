Rapaz entra em residência e furta cadela no Serraria

Policial
Caso foi registrado na noite da última quinta-feira (08)
Uma mulher de 35 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite da última quinta-feira (08) para denunciar o furto de sua cadela, ocorrido na rua Antônio Campelo, no bairro Serraria.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima saiu para o trabalho por volta de 13h30 e, quando retornou, às 17h30, sentiu falta do animal de raça Poodle, que atende pelo nome de Eny. Ela foi até a casa do vizinho e perguntou se o mesmo teria visto a cadela. Questionado, ele informou que viu um rapaz magro e baixo pulando o portão. Alguns minutos depois, o autor teria saído levando a cachorra e carregando uma sacola branca na mão.
Ela também informou que o vizinho teria perguntado ao rapaz o que ele queria e este, por sua vez, teria respondido que foi até o local somente para entregar um recado da mãe dele.
A Polícia Civil segue investigando o caso.
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