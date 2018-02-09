Trovoadas isoladas podem atingir Aquidauana nesta sexta-feira

O município de Aquidauana poderá ser atingido por trovoadas isoladas no decorrer desta sexta-feira (09).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva durante todo o dia, principalmente durante os períodos matutino e vespertino.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24ºC e, a máxima, de 32ºC.