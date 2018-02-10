Aquidauana briga por vaga na Copa Assomasul de Futebol

A 15ª Copa Assomasul deste ano será lançado no próximo dia 3 de março em Campo Grande e Aquidauana é um dos municípios que brigará por uma das três vagas da primeira etapa.

Além de Aquidauana, os municípios de Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Corguinho se enfrentarão na primeira etapa em Campo Grande.

A segunda etapa da Copa acontecerá na cidade de Naviraí, onde os times de Ivinhema, Itaquiraí, Juti e Novo Horizonte do Sul se enfrentam.

Na 3ª etapa em Taquarussu, as demais equipes que estarão na disputa são Batayporã, Anaurilândia, Angélica, Nova Andradina e Batagusssu.

As outras cidades que sediarão a primeira fase da copa são Ribas do Rio Pardo, Bandeirantes, Antônio João, Sidrolândia, Maracaju, Sete Quedas, Paranhos e Três Lagoas.

Nos grupos, que têm cinco ou seis equipes, três delas se qualificam para a fase seguinte do campeonato, em junho. As premiações de troféus, medalhas e dinheiro serão entregues às quatro primeiras equipes.