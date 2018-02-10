Aquidauana briga por vaga na Copa Assomasul de Futebol

Aquidauana
Anastácio também estará na primeira etapa do campeonato
A 15ª Copa Assomasul deste ano será lançado no próximo dia 3 de março em Campo Grande e Aquidauana é um dos municípios que brigará por uma das três vagas da primeira etapa.
Além de Aquidauana, os municípios de Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Corguinho se enfrentarão na primeira etapa em Campo Grande.
A segunda etapa da Copa acontecerá na cidade de Naviraí, onde os times de Ivinhema, Itaquiraí, Juti e Novo Horizonte do Sul se enfrentam.
Na 3ª etapa em Taquarussu, as demais equipes que estarão na disputa são Batayporã, Anaurilândia, Angélica, Nova Andradina e Batagusssu.
As outras cidades que sediarão a primeira fase da copa são Ribas do Rio Pardo, Bandeirantes, Antônio João, Sidrolândia, Maracaju, Sete Quedas, Paranhos e Três Lagoas.
Nos grupos, que têm cinco ou seis equipes, três delas se qualificam para a fase seguinte do campeonato, em junho. As premiações de troféus, medalhas e dinheiro serão entregues às quatro primeiras equipes.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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