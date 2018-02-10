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Escola de Samba de Campo Grande homenageará Aquidauana neste Carnaval

A Escola Catedráticos do Samba terá como enredo "Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge um novo estado. 40 anos de Mato Grosso do Sul. Aquidauana, aqui começa o Pantana na cidade natureza""

Schimene Duque Weber

Publicado em 10/02/2018 às 09:20

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A Escola Catedráticos do Samba, de Campo Grande, homenageará Aquidauana no Carnaval de 2018. Com o tema enredo "Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge um novo estado. 40 anos de Mato Grosso do Sul. Aquidauana, aqui começa o Pantana na cidade natureza", os carnavalescos responsáveis buscam destacar as riquezas e maravilhas do município.

Conforme apurado pelo jornal "Aquidauana News", o GRES Catedráticos do Samba "orgulha-se em comemorar e exaltar prestar homenagem e igualmente no tempo sua existência de 40 anos desde 23 de dezembro de 1977, predominando suas cores da agremiação, mostrando a sua capacidade de crescimento e adaptação de mudanças, além de conquistas perante grandes desafios, com a força e garra dos Aquidauanenses e sul-mato-grossenses".

Confira, abaixo, o samba enredo, composto por Tim da Villa: 

Meu Mato Grosso do Sul
40 anos de história
De luta, de fé e glória
Sou Catedráticos sim.
È um amor sem igual
Aquidauana você é meu carnaval.
 
Atravessei o rio pra encontrar
Com essa gente hospitaleira.
Na igreja da matriz
A devoção da minha Santa Padroeira
Num cenário de beleza
Sua fauna e sua flora, riqueza natural.
Turista venha de onde vier.
Formar a amizade na roda do Tereré.
 
Surge no apito do trem
Passagem para o sucesso
Nos trilhos da Noroeste
Já despontavam o progresso.
Vem refrescar na prainha
dias de forte calor.
Na micarana vou curtir com meu amor!
 
Terras abençoadas
Que deram filhos especiais
Na política, na arte e no esporte.
Nosso orgulho é destaque nacional.
Aquidauana o portal do Pantanal.
Cai na festa, na folia
Com Os Catedráticos
Explode minha bateria.

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