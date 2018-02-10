Escola de Samba de Campo Grande homenageará Aquidauana neste Carnaval

A Escola Catedráticos do Samba, de Campo Grande, homenageará Aquidauana no Carnaval de 2018. Com o tema enredo "Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge um novo estado. 40 anos de Mato Grosso do Sul. Aquidauana, aqui começa o Pantana na cidade natureza", os carnavalescos responsáveis buscam destacar as riquezas e maravilhas do município.

Conforme apurado pelo jornal "Aquidauana News", o GRES Catedráticos do Samba "orgulha-se em comemorar e exaltar prestar homenagem e igualmente no tempo sua existência de 40 anos desde 23 de dezembro de 1977, predominando suas cores da agremiação, mostrando a sua capacidade de crescimento e adaptação de mudanças, além de conquistas perante grandes desafios, com a força e garra dos Aquidauanenses e sul-mato-grossenses".

Confira, abaixo, o samba enredo, composto por Tim da Villa:

Meu Mato Grosso do Sul

40 anos de história

De luta, de fé e glória

Sou Catedráticos sim.

È um amor sem igual

Aquidauana você é meu carnaval.

Atravessei o rio pra encontrar

Com essa gente hospitaleira.

Na igreja da matriz

A devoção da minha Santa Padroeira

Num cenário de beleza

Sua fauna e sua flora, riqueza natural.

Turista venha de onde vier.

Formar a amizade na roda do Tereré.

Surge no apito do trem

Passagem para o sucesso

Nos trilhos da Noroeste

Já despontavam o progresso.

Vem refrescar na prainha

dias de forte calor.

Na micarana vou curtir com meu amor!

Terras abençoadas

Que deram filhos especiais

Na política, na arte e no esporte.

Nosso orgulho é destaque nacional.

Aquidauana o portal do Pantanal.

Cai na festa, na folia

Com Os Catedráticos

Explode minha bateria.