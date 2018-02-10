Escola de Samba de Campo Grande homenageará Aquidauana neste Carnaval

Festa
A Escola Catedráticos do Samba terá como enredo "Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge um novo estado. 40 anos de Mato Grosso do Sul. Aquidauana, aqui começa o Pantana na cidade natureza""
A Escola Catedráticos do Samba, de Campo Grande, homenageará Aquidauana no Carnaval de 2018. Com o tema enredo "Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge um novo estado. 40 anos de Mato Grosso do Sul. Aquidauana, aqui começa o Pantana na cidade natureza", os carnavalescos responsáveis buscam destacar as riquezas e maravilhas do município.
Conforme apurado pelo jornal "Aquidauana News", o GRES Catedráticos do Samba "orgulha-se em comemorar e exaltar prestar homenagem e igualmente no tempo sua existência de 40 anos desde 23 de dezembro de 1977, predominando suas cores da agremiação, mostrando a sua capacidade de crescimento e adaptação de mudanças, além de conquistas perante grandes desafios, com a força e garra dos Aquidauanenses e sul-mato-grossenses".
Confira, abaixo, o samba enredo, composto por Tim da Villa:
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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